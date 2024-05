RTP pede reunião à organização do festival da Eurovisão para esclarecer incidentes na final

A RTP pediu uma reunião à organização do Festival da Eurovisão da Canção para esclarecer os incidentes que marcaram a final da edição de 2024, que se realizou no passado sábado, dia 11 de maio, na Suécia. O pedido do canal português é subscrito por vários países, como França, Espanha, Croácia e Noruega.

Recorde-se que, durante a última fase do concurso, houve uma atraso na publicação do vídeo da atuação de Iolanda, no qual a artista apresenta as unhas pintadas com motivos palestinianos.

Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da RTP, explicou que, após a final, a equipa portuguesa "reagiu de imediato quando viu que o vídeo não tinha entrado como os dos outros estavam a entrar, imediatamente após o fim da atuação". "A indicação que foi dada, através de uma troca de e-mails, é que havia um problema técnico", contou ao canal.