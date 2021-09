Ana Lourenço vai conduzir as emissões de fim de semana do "Telejornal", da RTP1, anunciou o canal esta quinta-feira, dia 16 de setembro. A jornalista estreou-se no ano passado na condução do principal noticiário da estação.

Em breve, Ana Lourenço vai ocupar o lugar que, rotativamente, pertencia a João Adelino Faria e José Rodrigues dos Santos.

Na RTP3, a jornalista conduz o programa "36017º" e o formato "Fronteiras XXI".