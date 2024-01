Durante o "Telejornal", da RTP1, João Adelino Faria destacou os artistas que vão atuar em Portugal nos próximos meses.

"2024 vai ser ano de grande concertos em Portugal. Taylor Swift, Depeche Mode Ed 'Sdesherin' ou Patti Smith vão estar nos palcos portugueses", disse o jornalista, enganando-se no nome de Ed Sheeran. O cantor britânico atua em junho no Rock in Rio Lisboa, no Parque Tejo.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja o vídeo: