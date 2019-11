Na emissão do passado domingo, dia 10 de novembro, o direto das Festas da Cidade de Torres Vedras foi marcado pelo mau tempo.

No arranque da terceira parte do programa apresentado por Joana Teles e José Carlos Malato, Ricky e as suas bailarinas subiram a palco para apresentar o tema "Vaza". O artista e as colegas atuaram debaixo de chuva torrencial.

O vídeo chegou às redes sociais e soma mais de 40 mil visualizações.

Veja o vídeo: