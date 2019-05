"Quem é Conan Osíris, que pôs o país inteiro a cantar Telemóveis? De onde vem a sua música e como nasceu a sua imagem?". Estas são algumas das perguntas que vão ser respondidas este sábado, dia 11 de maio, em “Conan, O Rapaz do Futuro”. O documentário estreia às 22h35 na RTP1.

A poucos dias da primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, na qual Conan Osíris representará Portugal com "Telemóveis", a RTP1 "vai recordar a história do percurso artístico do músico, revisitar o ambiente e acontecimentos do Festival da Canção 2019 e revelar os bastidores da sua preparação".

Veja a promo do documentário: