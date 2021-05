A RTP1 anunciou esta segunda-feira, dia 17 de maio, a data de estreia e o nome do novo programa de Filomena Cautela. "Programa Cautelar" estreia-se a 29 de maio.

A primeira temporada do formato vai contar com seis programas, que vão ser transmitidos todos os sábados à noite, depois do "Telejornal".

A desinformação online, a guerra das audiências televisivas e o racismo serão alguns dos temas dos primeiros episódios.

"Este é o programa que amplia todos os ecrãs, com a vantagem de pôr a verdade à frente do resto: O ‘Programa Cautelar’", frisa a produção nas redes sociais.

Veja a publicação: