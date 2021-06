Ruben Rua esteve à conversa com Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro no podcast "‘É Preciso Ter Lata". Na conversa com os animadores da Rádio Comercial, o apresentador da TVI falou sobre a saída de Fátima Lopes e de Isabel Silva da estação de Queluz de Baixo.

"Em televisão, tens quatro espaços: manhãs e as tardes, de segunda a sexta-feira. São dois lugares; o sábado à tarde; e o fim de semana à noite. Estamos a falar em quatro ou cinco apresentadores. Não dá para pôr 15 pessoas, não há espaço numa grelha para conseguires colocar os 15", explicou.

"Como ficou provado com o Fátima [Lopes] e no caso Isabel [Silva] que não há lugares garantidos. “Não é por estares ali há 20 anos ou por seres uma Fátima que é, enfim, uma comunicadora exímia e que tem um trajeto ímpar, que o teu lugar está salvaguardado e que não pode haver mudanças. E se o formato não funciona, entra outro", sublinhou Ruben Rua.

