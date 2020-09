Três meses depois de ter saído da TVI, Ruben Rua poderá estar de volta à estação de Queluz de Baixo. Segundo a TV Mais, que cita uma fonte do canal, o apresentador será uma das apostas de Cristina Ferreira, a nova diretora de entretenimento e ficção.

De acordo com os rumores, que ainda não foram comentados pela TVI, Ruben Rua deverá apresentar um programa sobre os bastidores da estação. "O nome é ‘Showbizz’. É um magazine com os bastidores que já tinha sido proposto ao Ruben ainda antes de o Nuno Santos [atual diretor geral da TVI] chegar ao canal. Na altura, o pro­grama acabou por não seguir para a frente, mas agora vai mesmo avançar", avança uma fonte do canal à TV Mais.

"A Cristina gosta muito do Ruben e acredita que faz falta um programa deste género na antena, por isso chamou-o logo e decidiu avançar” acrescentou a mesma fonte à revista.