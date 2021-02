A identidade do Gelado foi revelada no passado domingo, dia 31 de janeiro, em "A Máscara". No programa da SIC, os jurados concurso confirmaram as suas apostas e descobriram que Rui Santos era quem se escondia atrás da máscara.

Na emissão desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a participação do comentador no programa. "Para mim, o que é engraçado na 'Máscara' é ver do fim para o princípio, ao contrário", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Rui Santos, homem que nunca mais vou conseguir ver com os mesmo olhos", brincou.

"Joana Marques ficou espantada com uma faceta, até hoje desconhecida, de Rui Santos", frisa a Rádio Renascença nas redes sociais.

