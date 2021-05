O horário de "Cristina ComVida" poderá sofrer alterações ou chegar ao fim, adianta o Correio da Manhã na edição desta segunda-feira, dia 17 de maio. Segundo o diário, o novo reality show da TVI, "Let Love Rule", vai contar com emissão diárias na "faixa de acesso ao horário nobre".

Com estreia do novo programa, prevista para o final do segundo trimestre, a grelha da TVI irá sofrer alterações. As emissões diárias do reality show deverão ir para o ar antes do "Jornal das 8", o que poderá levar, segundo o jornal, ao fim de "Cristina ComVida" ou à mudança de horário.

Recentemente, Cristina Ferreira admitiu a hipótese de fazer alterações no formato. "Se eu achar que este programa [‘Cristina ComVida’] ou não é deste horário ou tem de acabar ou tem de mudar, mudo. Não tenho problema nenhum com isso. Vou manter até eu achar que tem caminho", frisou.