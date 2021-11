A TVI anunciou que vai apostar numa nova edição de "Big Brother Famosos". A versão do reality show com caras conhecidas estreia-se no próximo ano.

À revista TV Mais, uma fonte do canal avançou que Cristina Ferreira deverá apresentar a nova temporada do programa da estação de Queluz de Baixo. "A Cristina está muito entusiasmada com o regresso do 'Big Brother Famosos'", adiantou.

"A Cristina Ferreira tem por hábito tirar alguns dias de férias entre o Natal e o Ano Novo. Viajar para o calor para fazer um balanço do ano e preparar o que aí vem. E normalmente faz isso porque tem novos projetos no ano que começa. E o que deverá acontecer desta vez", explicou a fonte do canal à revista.

Veja o teaser:

Em nota enviada ao SAPO Mag, o canal garantiu que a nova edição não vai contar com ex-concorrentes. "No novo 'BB Famosos' não vamos ter ex- concorrentes, pessoas que se tornaram conhecidas por terem entrado nas últimas edições", frisou a TVI.

"O maior reality show do mundo vai voltar a abrir as portas de sua casa para uma edição especial com caras conhecidas do grande público", adianta o canal em comunicado.

A primeira edição de "Big Brother Famosos" estreou-se há quase 20 anos, em 2002. "Depois de três edições, em 2002 e 2013, o 'Big Brother Famosos' está de volta à TVI no próximo ano, com concorrentes que o vão surpreender", acrescenta a TVI.

"A casa mais vigiada do país contará em breve com muitas novidades, mais desafios e surpresas", remata o canal.