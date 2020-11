A TVI está a preparar várias novidades para o início de 2021. Além da nova edição de "Big Brother", com Teresa Guilherme e Cláudio Ramos, o canal deverá apostar em novos formatos para as manhãs e tardes dos dias úteis.

Os rumores sobre as possíveis apostas da estação de Queluz de Baixo têm dado que falar. Uma fonte da TVI revelou à TV Mais que Cristina Ferreira está a preparar um novo programa para as manhãs, sem Manuel Luís Goucha - o apresentador deverá conduzir o novo talk show das tardes do canal.

"A Cristina Ferreira quer o Goucha num novo programa da tarde. Ela acredita que ele é a pessoa certa para roubar audiências à Júlia Pinheiro, da SIC, (...) A Cristina e a sua equipa acreditam no potencial do Manel e vão dar-lhe um programa como ele deseja: com mais tempo para conversar e um perfil diferente da manhã", revelou uma fonte à revista.

Para as manhãs, segundo a mesma publicação, o canal deverá criar um "bairro de amigos". Cristina Ferreira poderá ser uma das apresentadoras, assim com Cláudio Ramos, Maria Cerqueira Gomes, Iva Domingues, Pedro Fernandes ou Maria Botelho Moniz, explica a revista.

O programa "A Tarde É Sua" também poderá chegar ao fim. Em 2021, Fátima Lopes poderá ser a escolhida para apresentar um novo talk show durante o fim de semana.