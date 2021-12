Os rumores sobres os possíveis concorrentes do "Big Brother Famosos" têm dado que falar. O reality show regressa à TVI no próximo ano e vai contar com "caras conhecidas do público".

Nas últimas semanas, várias fontes adiantaram que Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), Bruno de Carvalho e o cantor Nininho Vaz Maia poderão entrar na 'casa mais vigiada do país'. Já segundo a TV Mais, o canal já terá convidado o padre Ricardo Esteves para participar no programa.

O padre ficou especialmente conhecido como jurado do programa de talentos "All Together Now".

Para já, a TVI não confirmou nenhum dos rumores.