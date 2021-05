Nas redes sociais, Ruy de Carvalho dedicou uma mensagem à colega e amiga. "Minha menina, desde que soube o que se passou que não deixo de pensar em ti. Penso também nos maravilhosos momentos que passámos juntos e em como te fizeste uma linda mulher e uma enorme actriz", escreveu o ator.

"Estou muito abalado com tudo isto e a pensar que a vida é muitas vezes injusta.. Mas, podes ter a certeza estamos todos a torcer pela tua rápida recuperação. Eu sei que és forte e vais ultrapassar este mau momento. Um enorme abraço para a tua linda família", frisou Ruy de Carvalho.

Veja a publicação:

Em comunicado, a SIC confirmou que a atriz sofreu um aneurisma na passada sexta-feira. "A atriz Maria João Abreu sofreu na sexta-feira, dia 30 de Abril, um aneurisma e está a ser acompanhada no Hospital Garcia de Orta. Toda a família agradece a preocupação e mensagens que tem recebido. Pedimos com carinho a todos, em especial à Comunicação Social, que nos permitam passar por este momento com a calma e privacidade necessárias para ajudar a Maria João Abreu a superar este desafio. Obrigado”, pode ler-se na nota enviada pelo canal.