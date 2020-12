No próximo sábado, dia 19 de dezembro, a TVI vai apostar numa emissão especial de "Dia de Cristina". O programa de Cristina Ferreira, que habitualmente vai para o ar durante a semana entre às 10h00 e às 20h00, irá estar no ar depois do "Jornal das 8", a partir das 21h30.

A informação sobre a emissão especial está apenas disponível na grelha de programação da estação de Queluz de Baixo. De acordo com a informação disponibilizada pelo canal, "Dia de Cristina - Especial" estará no ar entre as 21h30 as 23h45.

Para já, ainda não foram revelados detalhes sobre a emissão especial do programa. Esta semana, "Dia de Cristina" irá para o ar também na terça-feira, dia 15 de dezembro, durante a manhã e a tarde.