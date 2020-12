Salvador Sobral faz parte do elenco do "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga", que se estreou na Netflix no final de junho. Esta quinta-feira, dia 17 de dezembro, no "5 para a meia-noite", o músico recordou a participação no filme.

"Eles aceitaram as minhas roupas. Eles tinham um guarda-roupa, tipo uma caravana enorme só com guarda-roupa e depois olharam para mim: 'ah, mas a tua roupa está boa'", revelou o cantor no talk show da RTP1.

"O filem é péssimo", atirou Luísa Sobral. "O filme é muito mau, mas é engraçado", acrescentou Salvador Sobral em entrevista a Inês Lopes Gonçalves.

No programa, a apresentadora lembrou ainda que a banda sonora do filme, que inclui canção "Amar Pelos Dois", está na corrida aos Grammys na categoria de Melhor Banda Sonora para um Meio Visual. "Não é cá Grammy Latino, é um Grammy de verdade", brincou Salvador Sobral.

Veja o trailer:

Na produção, Will Ferrell veste a pele de Lars Erickssong, músico que decide participar no festival com Sigrit Ericksdottir, interpretada por Rachel McAdams, criando os Fire Saga. Já Pierce Brosnan será o pai da personagem de Will Ferrell.

"Quando os aspirantes a músicos Lars e Sigrit recebem a oportunidade única de representar o seu país na maior competição musical do mundo, têm finalmente a possibilidade de provar que os melhores sonhos são aqueles pelos quais estamos dispostos a lutar", explica a Netflix.

Rachel McAdams, Demi Lovato e Pierce Brosnan são alguns dos atores do filme. Jóhannes Haukur Jóhannesson, de "A Guerra dos Tronos", Dan Stevens ("A Bela e o Monstro) e Björn Hlynur Haraldsson ("The Witcher") também fazem parte do elenco do filme.