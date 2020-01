Will Ferrell é um fã assumido do Festival Eurovisão da Canção e esteve em Lisboa para acompanhar a edição de 2018. Mas, em entrevista ao jornal britânico The Independent, o ator revelou que acompanha o concurso desde 1999.

Em 2018, Will Ferrell decidiu que queria mostrar o mundo do Festival Eurovisão da Canção e assinou um acordo com a Netflix para a produção de uma comédia.

A produção é realizada por David Dobkin ("Os Fura-Casamentos") e conta com guião de Will Ferrell e Andrew Steele.

Adam McKay, Will Ferrell, Jessica Elbaum e Chris Henchy (Produções Gary Sanchez) são os produtores de "Eurovision".

Will Ferrell tornou-se uma estrela com "Elf - O Falso Duende" (2003) e continua a ser uma das melhores garantias de sucesso em Hollywood, sozinho ou acompanhado por John C. Reilly ("As Corridas Loucas de Ricky Bobby" e "Filhos e Enteados") ou Mark Wahlberg ("Agentes de Reserva" e "Pai Há Só Um!"). "

O ator protagonizou também "O Repórter - A Lenda de Ron Burgundy", um dos mais populares da sua carreira.