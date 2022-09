"Muito original... em 1992. Em 2022, nem tanto. Mas quem é que disse que as novelas têm de ser originais? Pelo contrário, há coisas que o espectador aprecia sempre na sua novela da noite e não se cansa, nomeadamente nascimentos - novela que se preze tem de incluir sempre um trabalho de parto", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou também uma cena protagonizada por João Catarré - enquanto está parado no trânsito devido a um acidente, Tiago (personagem do ator) decide começar a correr e saltar por cima dos carros para chegar ao local da colisão. "Vale a pena ser vista", frisou.

Veja aqui o vídeo.

Protagonizada por Sara Matos, a novela acompanha a história de "duas gémeas que nunca se viram e que descobrem que foram separadas à nascença". "Mas a busca da verdade é um caminho de surpresas e desencontros", assinala o canal.