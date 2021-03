O último episódio da segunda temporada de "A Máscara", da SIC, foi para o ar este domingo, dia 7 de março. No arranque do programa, a equipa recordou Sara Carreira, que fez parte do leque de concorrentes da primeira temporada do formato da estação de Paço de Arcos.

No início da emissão foram recordados os melhores momentos da participação da cantora.

"Na primeira temporada, doze disfarces conquistaram os portugueses, e há uma máscara que guarda para sempre a memória de quem já provoca tanta saudade… integrante, tímida, mas forte, elegante e cuidadosa. Só o talento foi sempre impossível de esconder. Sara Carreira, para sempre a nossa Pantera… Nunca te esqueceremos", frisou a SIC no arranque do programa.

Veja o vídeo: