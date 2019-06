Se já viu tudo ou se nunca se aventurou numa maratona pela série "Friends", chegou a oportunidade para rever ou entrar no mundo do grupo de trintões mais famoso de Manhattan. As dez temporadas da série criada por David Crane e Marta Kauffman chegam à HBO Portugal no primeiro dia de julho.

"Este verão, divirta-se na companhia do grupo de trintões mais famoso de Manhattan, Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey que chegam à HBO Portugal, com as dez temporadas de 'Friends'", anunciou o serviço de streaming em comunicado.

A série protagonizada por Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc contou com 10 temporadas entre 1994 e 2004.

"Uma série sobre amor, sexo, realizações profissionais e aquele momento da vida em que tudo é possível. Sobre a procura do compromisso e segurança... e o medo do compromisso e segurança. Mas, acima de tudo, sobre amizade, porque quando se é jovem e se está sozinho numa grande cidade, os amigos são a nossa família", acrescenta a HBO.