Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge vão suceder a Brad Pitt e Angelina Jolie na pele do casal protagonista de "Mr. and Mrs. Smith". O filme de Doug Liman, estreado em 2005, colocava marido e mulher num confronto do qual, em teoria, só um poderia sair vivo: eram ambos assassinos profissionais cuja missão mais recente os obrigava a matar o próprio cônjuge.

A premissa deverá repetir-se na nova série que adapta a história, projeto a estrear-se em streaming, na plataforma Amazon Prime Video, em 2022.

A novidade foi avançada por Glover na sexta-feira, através de uma story na sua conta do Instagram partilhada por Jennifer Stalke, presidente do Amazon Studios.

Além de protagonistas, Glover e Waller-Bridge também vão ser cocriadores da nova versão, voltando assim a trabalhar juntos depois de "Han Solo: Uma História de Star Wars". A autoria será partilhada com Francesca Sloane ("Fargo", "Seven Seconds"), que será a showrunner da aposta da Amazon Studios e da New Regency.

Tanto o ator como a atriz têm tido um percurso televisivo elogiado: ele por "Atlanta", ela através de "Fleabag", séries das quais foram criadores, argumentistas e protagonistas.