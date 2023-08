Lili Caneças foi convidada pela Câmara Municipal de Cascais para marcar presença na Missa do Envio, presidida pelo Papa Francisco, no Parque Tejo, em Lisboa.

No final da cerimónia, a socialite conversou com a TVI e admitiu que estava há duas horas à espera do transporte para regressar a casa. "Portanto, pode ser que morra, se não morrer, regresso a casa", brincou Lili Caneças.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja o vídeo: