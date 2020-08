"Away" é uma das próximas apostas da Netflix. "A série dramática, cativante e emotiva, com proporções épicas" estreia a 4 de setembro no serviço de streaming.

Segundo a Netflix, a produção "celebra os incríveis feitos que o ser humano consegue alcançar, assim como os sacrifícios pessoais que tem de fazer para o conseguir". "Enquanto a astronauta norte-americana Emma Green (Hilary Swank) se prepara para liderar uma tripulação internacional na sua primeira missão a Marte, tem de reconciliar a decisão de deixar para trás o seu marido (Josh Charles) e a sua filha adolescente (Talitha Bateman) numa altura em que mais precisam dela", avança a Netflix.

Veja o trailer:

"À medida que a viagem se intensifica para os tripulantes, as dinâmicas pessoais e os efeitos de estarem afastados da Terra e dos seus vão-se tornando cada vez mais complexos. 'Away' mostra que, por vezes, se queremos alcançar as estrelas, temos de deixar a nossa casa para trás", resume o serviço de streaming.

Criada por Andrew Hinderaker ("Penny Dreadful", "Pure Genius"), a série tem produção executiva da diretora de produção Jessica Goldberg e ainda de Jason Katims, Matt Reeves, Andrew Hinderaker, Edward Zwick, Hilary Swank, Adam Kassan e Jeni Mulein.