Paulo Rangel foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 11 de novembro, do "5 para a meia-noite". Durante a conversa, Inês Lopes Gonçalves desafiou o a declamar uma canção de Toy.

No programa da RTP1, Paulo Rangel leu a letra de "Chama o António", um dos maiores êxitos da carreira do músico português.

"Paulo Rangel gosta de declamar poesia, por isso desafiámo-lo a dizer um dos grandes poemas do cancioneiro português: 'Chama o António', do Toy", resumiu a produção do talk show nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.