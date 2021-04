"Searching For Sheela" é umas das estreias da semana da Netflix. O filme biográfico chega esta quinta-feira, dia 22 de abril, ao serviço de streaming e é descrito como "provocador".

O documentário indiano segue Ma Anand Sheela, a porta-voz do movimento Rajneesh. "Jornalistas e fãs aguardam Ma Anand Sheela, a porta-voz do movimento Rajneesh, que regressa à Índia para uma digressão de entrevistas, após décadas no estrangeiro", adianta a Netflix na sinopse da produção.

O documentário é uma continuação de "Wild Wild Country", série que se estreou em 2018 na Netflix. "Quando o guru mais controverso do mundo ergue uma cidade utópica no deserto do Oregon, ele provoca um conflito sem precedentes com a população local. Este conflito estará na origem do primeiro ataque bioterrorista da história dos EUA, do maior caso de escutas ilegais alguma vez registado e da maior coleção de automóveis Rolls-Royce do mundo", recorda o serviço de streaming.