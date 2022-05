Em 2008, uma dramática intervenção policial no Rancho Yearning for Zion, em Eldorado, no Texas, chamou a atenção do mundo inteiro quando as autoridades revelaram provas surpreendentes de abusos sexuais, físicos e psicológicos, e levaram mais de 400 crianças para ficarem à sua guarda.

O caso vai ser agora contado na minissérie documental "Sejam Dóceis: Rezem e Obedeçam", que se estreia a 8 de junho na Netflix. Com realização de Rachel Dretzin, cineasta vencedora dos Emmy e do prémio Peabody, a produção "proporciona aos espetadores uma perspetiva abrangente sobre a seita polígama secreta da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (FLDS) e a ascensão do autoproclamado profeta Warren Jeffs".

"Esta série documental de quatro episódios conta com imagens de arquivo inéditas e histórias pessoais desconcertantes de mulheres e homens corajosos que conseguiram escapar. Desde casamentos forçados e gravidezes indesejadas de menores até ao descambar total numa seita opressiva e criminosa sob o jugo de Warren Jeffs, esta história revela uma coragem extraordinária na luta contra o controlo tirânico nos EUA contemporâneos", adianta o serviço de streaming.