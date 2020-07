A saída de Cristina Ferreira da SIC apanhou todos de surpresa - a apresentadora vai regressar à TVI para ser diretora de entretenimento e ficção, tendo já "manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo".

A emissão da passada sexta-feira, dia 17 de julho, de "O Programa da Cristina" foi o última e 'obrigou' a SIC a preparar um novo plano em poucas horas. A partir desta segunda-feira, dia 20, o canal vai apostar em "Casa Feliz", que será conduzido por Diana Chaves e João Baião.

Nas redes sociais, a produtora Coral Europa confirmou a informação, partilhando uma imagem da dupla. "Esta é a casa do João e da Diana. Mas também da Andreia, da Isabel, do Pedro, do Miguel, do Ruben. E ainda a casa da Paula, do Nuno, da Luísa. Esta é a casa de todos. Uma casa onde cabem todos que vierem por bem. Bem-vindos à Casa Feliz, com a assinatura da Coral Europa A partir desta segunda feira, às 10h15, na SIC. Estreia com muitas surpresas", frisou a produtora nas redes sociais.

O novo programas das manhãs da SIC deverá estar no ar até setembro.