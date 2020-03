Com as várias ligas de futebol paradas devido ao surto do novo coronavírus (COVID-19), este pode ser um bom momento para viajar até ao século XIX e descobrir a génese do jogo no Reino Unido através da minissérie "The English Game".

A produção de seis episódios estreou esta sexta-feira, dia 20 de março, na Netflix, e conta com guião de Julian Fellowes, o criador de "Downton Abbey" (ITV). Na sinopse, o serviço de streaming conta que a série acompanha "dois futebolistas do século XIX em lados opostos de um fosso social". "Ambos enfrentam desafios profissionais e pessoais para mudarem o jogo - e Inglaterra - para sempre", acrescenta o resumo.

A série centra-se na luta pela Taça inglesa de 1883 e coloca frente a frente os aristocratas da Eton College, comandados por Arthur Kinnaird, e os operários de Blackburn.

No arranque do primeiro episódio, o dono de uma fábrica e homem da classe média de Darwen contrata dois futebolistas escoceses para a equipa local na esperança de disputar a Taça de Inglaterra.

O elenco conta com Edward Holcroft ("Kingsman: O Círculo Dourado"), Kevin Guthrie ("Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald"), Charlotte Hope ("A Guerra dos Tronos"), Craig Parkinson ("Black Mirror: Bandersnatch"), James Harkness ("Rogue One: Uma História de Star Wars"), Joncie Elmore ("Downton Abbey"), Daniel Ings (T"he Crown") e Kate Phillips ("Peaky Blinders").

Veja o trailer: