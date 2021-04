A contagem decrescente para a estreia da quarta temporada de "Elite" já começou. Os novos episódios da série espanhola estreiam-se a 18 de junho.

Esta semana, o serviço de streaming revelou um novo teaser da temporada. O vídeo publicado nas redes sociais é protagonizado por Rebeca (Claudia Salas) e Mencía (Martina Cariddi).

Veja o vídeo:

A quinta temporada da série espanhola também já foi confirmada pela Netflix e deverá estrear-se em 2022.

As gravações da quarta temporada da série terminaram em dezembro do ano passado. "Foi um ano difícil para todos. Por isso, estamos orgulhosos de ter terminado as rodagens da quarta temporada", escreveu a produção da série espanhola nas redes sociais.

No post, a produção de "Elite" partilhou algumas fotografias de bastidores.

Veja as fotos: