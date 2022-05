Matilde Azevedo subiu ao palco do "The Voice Kids" no passado domingo, dia 22 de maio, na terceira ronda de "Provas Cegas". No palco do programa de talentos da RTP1, a concorrente interpretou o tema "Sem Ti", de Fernando Daniel e Agir.

No final da atuação, o mentor Fernando Daniel subiu a palco para surpreender a jovem. O cantor cantou, em dueto, o tema com Matilde Azevedo e a atuação conquistou os espectadores.

No final, a concorrente escolheu a equipa de Fernando Daniel.

Veja aqui o vídeo.