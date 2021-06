"A Cozinheira de Costamar" ("La cocinera de Castamar", no título original) tem dado que falar no país vizinho e promete tornar-se ainda mais popular com a chegada à Netflix.

Apresentada como uma das séries espanholas mais aguardadas do ano pela imprensa do país, a produção da Buendía Estudios estreou-se no serviço de streaming Atresplayer Premium em fevereiro e saltou rapidamente para a Netflix, em Espanha. Em Portugal, a primeira temporada da série tem estreia agendada para o dia 11 de julho.

Com a chegada ao serviço de streaming no território espanhol, "A Cozinheira de Costamar" rapidamente conquistou os primeiros lugares do top diário - a série estreou-se em abril na Netflix e permanece no ranking das séries mais vistas no serviço de streaming.

Inspirada no livro "La cocinera de Castamar", de Fernando J. Múñez, a série protagonizada por Michelle Jenner e Hugo Silva segue a história de amor entre uma cozinheira e um nobre que ficou viúvo.

"Em Madrid do século 18, uma talentosa cozinheira conquista o coração de um duque viúvo. Baseada no romance de Fernando J. Múñez", resume a Netflix.