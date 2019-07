Na emissão desta quarta-feira, dia 3 de julho, de "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José fez uma paródia com "Pressão no Ar", rubrica do programa "5 para a meia-noite".

No sketch, Serafim Saudade, personagem do humorista, foi sujeito à “Panela de Pressão” por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves. Maria Rueff e Manuel Marques interpretaram as apresentadoras do talk show "5 para a meia-noite".

Veja o sketch: