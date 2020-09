Adaptada do romance histórico de Patrícia Müller, baseado em factos verídicos, "Madre Paula" estreia dia 4 de setembro, na HBO Portugal. "A nova série é mais um conteúdo português a incorporar a oferta do serviço, depois de ter sido emitida pela RTP", frisa o serviço de streaming em comunicado.

A série estreou originalmente em 2017, na RTP1. Com realização de Tiago Alvarez Marques e Rita Nunes, a história é baseada no romance homónimo de Patrícia Müller e leva-nos até ao século XVIII e ao amor entre o rei D. João V e uma freira que nunca o quis ser, Paula.

"Paula é uma rapariga humilde. O pai, por razões financeiras, manda-a para o convento. Ela obedece, mas o seu destino não é dedicar a vida a Deus. D. João V tem um casamento infeliz e é no convento de Odivelas que escolhe as suas amantes. Quando conhece Paula, apaixona-se perdidamente. Os dois vivem um intenso e proibido amor, minado por conspirações e intrigas: a rainha, o irmão do rei e outras freiras não admitem a existência de sentimentos profundos entre sua alteza e uma mera freira. O que une Paula e João é amor. O que os separa é um país inteiro", resume a HBO Portugal.