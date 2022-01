Com elementos de comédia romântica e ficção científica, “Sem Filmes” narra a história onde o protagonista vive um dia onde tudo se torna um anúncio – ideia que recria o tema de “O Feitiço do Tempo”, o icónico filme de 1993 onde Bill Murray era um apresentador do boletim meteorológico que se via a viver sistematicamente o mesmo dia.

Conforme contou ao SAPO Mag um dos realizadores, José Pedro Lopes, “o projeto 'Sem Filmes' começou na pandemia. Eu e o Manuel Barbosa [produtor da Infilms Portugal] criámos um grupo de trabalho com os realizadores Francisco Lobo, Marco Freire e Pedro Santasmarinas para um novo projecto que iria abordar a publicidade de um ponto de vista mais prático e criativo. Com o setor estava paralisado, tínhamos de diversificar”.

O Feitiço do Tempo (1993)

Providencialmente, na altura surgiu o apoio Garantir Cultura para o qual a Infilms concorreu com a proposta de uma série de televisão cómica, baseada em "sketches" rápidos. “Então, rapidamente, as duas coisas se sobrepõem: a nossa série cómica ia ser ambientada no mundo dos anúncios e da publicidade. O nosso protagonista vive um dia onde tudo se torna um anúncio, uma ideia inspirado no filme 'Feitiço do Tempo' com o Bill Murray que percorreu as nossas juventudes”.

A série conta com nove episódios de 2 minutos. Segundo o realizador, “é rápida e muito divertida, porque tudo acontece muito rápido e as regras são as da publicidade. No entanto, é acima de tudo uma comédia romântica com um cheirinho de ficção científica. Afinal, temos de ter uma explicação de porque o dia deles vive um anúncio”.

“O Feitiço do Tempo” não é a única referência, segundo José Pedro Lopes: “Curiosamente, para mim, uma referência grande é a sequela ‘Feliz Dia para Morrer 2’ [uma comédia de terror de 2019 com Jessica Rothe e Israel Broussard] pela forma como a nossa série e esse filme abordam conceitos de realidade da mesma forma. Algo louca, diria”.

A produção estuda, neste momento, diferentes possibilidades para a exibição da série – mas a ideia é estrear, dentro das possibilidades, ainda em janeiro.