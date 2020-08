A dermatologista Dra. Sandra Lee, também conhecida como Dra. Pimple Popper, é especialista em diagnosticar e remover misteriosos nódulos e quistos da pele dos seus pacientes. O trabalho da especialista pode ser acompanhado na série "Dr. Pimple Popper: Where Are They Now?", que estreia no canal TLC no dia 4 de setembro.

"Apresentando imagens especiais e inéditas, esta edição especial 'Dr. Pimple Popper: Where are they now?', seguiremos o percurso que os seus doentes têm de fazer após a cirurgia e percebemos como Dra. Sandra Lee impactou profundamente as suas vidas. Os espectadores vão também ficar a saber em que estado estão os antigos pacientes da Dra. Pimple Popper e se as condições que trataram regressaram", explica o canal em comunicado.

Nas redes sociais, a Dra. Pimple Popper partilha vários vídeos dos tratamentos e soma milhares de seguidores.