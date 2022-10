O PANDA+, o streaming pensado para famílias e crianças que disponibiliza as séries, filmes e músicas do canal Panda e ainda séries e filmes exclusivos, está disponível, a partir desta sexta-feira, dia 14 de outubro, nas boxes do MEO . A plataforma também se encontra disponível na NOS e, brevemente, integrará também as boxes da Vodafone.

“Com uma proposta especializada e diferenciada, onde é possível encontrar conteúdos seguros e educativos, concebidos especificamente para as crianças portuguesas", o PANDA+ encontra-se agora na posição 54 do MEO e 520 da NOS.

Desde o seu lançamento, o PANDA+ tem vindo a posicionar-se como “a primeira plataforma portuguesa dirigida única e exclusivamente ao público infantil, demonstrando que é possível criar um serviço de qualidade similar ao das grandes plataformas internacionais, mas desenvolvido especificamente para o mercado local”, sublinha Jorge Ruano, Diretor de Marketing da Dreamia.

“A marca Panda é muito apreciada pelas crianças e pelas suas famílias, que se sentem seguras com a qualidade dos nossos conteúdos. O serviço de streaming PANDA+ permite que as crianças desfrutem de uma grande seleção dos melhores conteúdos do canal a qualquer hora e em qualquer lugar, podendo acompanhá-las no seu desenvolvimento, onde quer que estejam. Estamos, por isso, muito satisfeitos por ver a sua distribuição alargada”, acrescenta.

Esta novidade chega numa altura em que acabaram de estrear em exclusivo no PANDA+ conteúdos como “As Guerreiras do Arco-Íris (T3)”, o filme “Aventuras de Max na Terra dos Dinossauros” e ainda os videoclipes de “As Canções do Cão Vini”.

A 17 de outubro, estreia em exclusivo “Panda e os Super Vets”, a mais recente produção nacional do Canal Panda, filmada na totalidade no Badoca Safari Park, com cenários e animais reais.

Em novembro, o PANDA+ traz uma das séries preferidas dos mais pequenos com a estreia exclusiva da primeira parte da sétima temporada de “Superwings”