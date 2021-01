Asa Butterfield, que veste a pele de Otis em "Sex Education", esteve à conversa com o The Guardian sobre a terceira temporada da série da Netflix. Na entrevista ao jornal britânico, o jovem ator revelou que haverá um salto temporal nos novos episódios.

"Vai haver um salto no tempo desde o momento de angústia [o final] da segunda temporada", começou por revelar Asa Butterfield, acrescentando que a sua personagem "está de volta à escola", mas diferente. "Ele cresceu e ficou um pouco mais atrevido. Tem sido divertido retratar o seu carisma recém-descoberto. Não se preocupem, ele também continua tragicamente estranho", brincou o ator britânico de 23 anos.

Na entrevista ao The Guardian, o protagonista revelou ainda que o bigode que a sua personagem irá ter novos episódios é falso. "Fomos fotografados por paparazzi durante as filmagens e as pessoas ficaram loucas com o facto de o Otis ter bigode. Posso revelar em exclusivo que não é real. (...) Felizmente, não dura a temporada toda. Acho que ninguém aguentaria olhar para aquela coisa durante muito tempo", brincou.