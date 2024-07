"O Homicídio Perfeito: Um Guia Para Boas Raparigas" ("A Good Girl’s Guide To Murder", no título original) é uma das apostas da semana da Netflix. A série britânica realizada por Dolly Wells estreia-se na quinta-feira, dia 1 de agosto, no serviço de streaming.

Produzida pela BBC, a série estreou-se primeiro no Reino Unido e na Irlanda do (BBC Three e na plataforma BBC iPlayer) e é baseada no policial para jovens adultos de Holly Jackson, um verdadeiro sucesso entre os leitores e presença na lista de best-sellers do New York Times.

A temporada de seis episódios centra-se na morte de uma jovem. "Há cinco anos, a estudante Andie Bell foi assassinada pelo namorado Sal Singh e o caso foi encerrado. A polícia sabia que era ele o culpado. Toda a comunidade também. Mas a inteligente e obstinada Pip Fitz-Amobi não acredita no veredicto e está decidida a prová-lo. Se Sal Singh não for de facto um assassino e o verdadeiro culpado ainda andar por aí, o que será capaz de fazer para impedir Pip de chegar à verdade?", resume a Netflix.

Veja o trailer:

"O Homicídio Perfeito: Um Guia Para Boas Raparigas" é protagonizada por Emma Myers ("Wednesday").

Zain Iqbal, Anna Maxwell Martin, Gary Beadle, Mathew Baynton, India Lillie Davies, Rahul Pattni, Henry Ashton, Mitu Panicucci, Orla Hill, Ephraim O.P. Sampson, Carla Woodcock, Yasmin Al-Khudhairi, Jackson Bews, Jessica Webber, Matthew Khan, Georgia Aaron, Oliver Wickham, Adam Astill e Annabel Mullion completam o elenco.

Nudes, mensagens falsas e mistérios: Netflix estreia série britânica créditos:

O The Guardian classificou a série com três estrelas (em cinco), elogiando o guião "arejado"."Esperem nudes partilhadas, textos falsos e caos (...) enquanto a jovem detetive Pip investiga as mortes misteriosas de duas jovens da sua escola", adianta o jornal.