Se a quarta temporada de "Elite" foi marcada pelo caos, a vida dos alunos de Las Encinas não vai ser tranquila na quinta época da série espanhola. Os novos episódios da produção da Netflix estreiam-se esta sexta-feira, dia 8 de abril, e o SAPO Mag viu em antestreia os primeiros capítulos da nova temporada, que conta com novidades no elenco.

O português Carloto Cotta é uma das novas caras de "Elite", a par com o brasileiro André Lamoglia, o francês Adam Nourou e Valentina Zenere, da Argentina. Além das novidades, no regresso da série espanhola, os fãs vão reencontrar Itzan Escamilla (Samuel), Omar (Omar Ayuso), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana), Manu Ríos (Patrick), Pol Granch (Phillipe), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Diego Martín (Benjamín Blanco), entre outros.

Mas também há despedidas: depois de quatro temporadas como protagonistas, Miguel Bernardeau (Guzmán) e Áron Piper (Ander) abandonaram a série espanhola.

Novos problemas, corações partidos e mistérios

Os acontecimentos da quarta temporada vão continuar a dar dores de cabeças aos alunos e às suas famílias. Alerta spoiler: a morte de Armando (Andrés Velencoso) mexeu com a vida dos alunos que tentam agora esconder os acontecimentos trágicos da festa.

Para controlar os alunos e evitar novos problemas, Benjamín Blanco (Diego Martín), o diretor do colégio mais elitista de Madrid, vai tomar medidas drásticas. Mas, tal como já nos habituaram, os alunos prometem quebrar todas as regras - as festas com excessos vão voltar. "Esta festa é de liberdade", frisa Patrick no trailer dos novos episódios da série espanhola.

Mas, na quinta temporada, não serão só os estudantes a organizar festas. Cruz, personagem interpretada por Carloto Cotta, também vai viver noites de loucura. Considerado o melhor jogador do mundo, o pai de Iván (André Lamoglia) gosta de celebrar a vida sem limites, mesmo que isso signifique dar menos atenção ao seu filho.

Ao longo da quinta temporada, Cruz promete dar que falar e arrancar gargalhadas aos espectadores. Quem não acha graça às loucuras do futebolista é o seu filho - apesar de rebelde, o novo aluno de Las Encinas não gosta que o pai tenha uma vida louca fora dos revelados.

No colégio, Iván, personagem do ator brasileiro André Lamoglia, vai começar a partir corações depois do primeiro toque para as aulas. No arranque da quinta temporada, o novo aluno vai aproximar-se de Patrick (Manu Ríos).

VEJA NA GALERIA AS IMAGENS DA NOVA TEMPORADA:

Quem também estará empenhada em conquistar sorrisos é Isadora, personagem da atriz Valentina Zenere. No início dos novos episódios, a aluna tenta aproximar-se de Phillipe (Pol Granch), que enfrenta acusações de violação, e promete complicar a vida de Cayetana (Georgina Amorós).

Já a vida dos antigos alunos também vai dar que falar, com Samuel (Itzan Escamilla) e Omar (Omar Ayuso) - as únicas personagens do elenco original de "Elite" - a afastarem-se depois do aparecimento misterioso de Eric (Adam Nourou). Já a relação de Mencía e Rebeca promete continuar confusa.

A quinta temporada de "Elite" pode ser vista na Netflix a partir de sexta-feira, dia 8 de abril. A sexta época da série espanhola já foi confirmada.