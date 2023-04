No episódio do passado fim de semana de "Taskmaster", Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba, Toy e Marisa Liz, a convidada especial da emissão, foram desafiados a comer melancias.

"A tarefa tem como mensagem fundamental 'dar ao próximo... a fruta que foge quando vê o Toy'", gracejou Nuno Markl na apresentação da prova.

No desafio, os concorrentes foram divididos em duas equipas e seguiram as regras apresentadas no envelope: "Come o máximo de melancia que conseguires. As melancias não podem sair do laboratório. (...) Não podes alimentar-te a ti mesmo".

No total, a dupla Toy e Inês Aires Pereira comeu 1,394 kg - uma média de 697 gramas (por pessoa). Já Jessica Athayde, Gilmário Vemba e Marisa Liz comeram 1,686 kg (média de 562 gramas por pessoa).

Veja os vídeos: