"O objetivo é aproximar gerações, num país onde existe uma grande percentagem de população envelhecida, com vivências e experiências completamente diferentes das novas gerações. Se por um lado, as gerações mais velhas trabalharam toda a vida para conquistarem os seus objetivos (uma família, uma casa, uma vida calma e simples), as novas gerações são mais desapegadas, já não querem um trabalho para a vida inteira e não ligam a poupanças, vivendo o momento e 'aproveitando a vida'", avançou a SIC.

"O que terá cada uma destas gerações para ensinar à outra? Como poderão viver de forma tão diferente no mesmo país e até na mesma cidade? E se for na mesma casa? Vamos seguir de perto os momentos banais do dia a dia neste hiato de gerações, que serão cheios de humor e ternura", acrescentou a SIC.