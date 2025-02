Depois de conquistarem o primeiro lugar do top das rádios em Portugal e o ranking da App Shazam com "Amigos Coloridos", os Bandidos do Cante apresentam uma nova canção.

"Já Não Há Pardais No Céu", com letra de Jorge Benvinda e produção de Eduardo Espinho, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming.

"Esta canção deu-nos mais trabalho porque é muito especial e toca no coração das pessoas. Já a cantámos algumas vezes ao vivo, e as pessoas não ficam indiferentes", destaca o grupo em comunicado.

O tema conta com um videoclipe, que pode ser visto no Youtube. "No videoclipe contámos com a ajuda do ator Hugo Bentes, e mostramos a vida de alguém que está só, a realizar o seu trabalho do dia-a-dia, talvez com a tristeza de um amor onde já nem os pardais andam no céu", explica a banda.