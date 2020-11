Para tarde deste domingo, dia 16 de novembro, a SIC preparou uma emissão especial de "Domingão". O programa, que contou com Marco Paulo, liderou audiências, registando 18,5% de share - o programa foi visto por cerca de 917 mil e 900 espectadores.

Em comunicado, o canal frisa que "Domingão: Em Casa" foi o "programa mais visto de sempre desde a estreia a 21 de junho de 2020". Já "Somos Portugal", da TVI, foi visto por 691 100 espectadores (13,8% de share).

Os bons resultados da SIC continuaram no "Jornal da Noite", que liderou no universo dos canais generalistas com 25,8% de share (um milhão 485 mil e 300 espectadores). O programa "Isto é Gozar Com Quem Trabalha - Segunda vaga", apresentado por Ricardo Araújo Pereira, também conquistou os espectadores, registando 22,9% de share.

No total diário, a SIC terminou o dia a liderar com 19,2% de share, contra 15,7% de share da TVI e 11,0% de share da RTP1.