Desde esta segunda-feira, dia 23 de março, e durante as próximas duas semanas, o "Governo Sombra" vai reunir-se diariamente. No "Diário de Emergência", Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques vão analisar as notícias do dia.

A conversa é gravada à distância, em vídeo. O primeiro episódio, de 15 minutos, está disponível no site da SIC Notícias - veja aqui.

A edição regular do programa moderado por Carlos Vaz Marques mantém-se no ar às sextas-feiras, na SIC.