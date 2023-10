"Seja através da televisão, do telemóvel, do computador ou do tablet, a SIC Notícias é o destino da informação. O canal que inaugurou em Portugal a informação no cabo, em 2001, inova na antena e aposta num movimento de foco no digital", destaca o comunicado.

Segundo Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, as abordagens noticiosas passarão a ter o digital como um eixo central, acrescentando mais conteúdo ao que já passa em TV. “Queremos que esta perceção desagregada conflua num só sítio – site e app - onde possamos ter uma relação direta com espectadores, leitores e ouvintes que não dispensam o nosso jornalismo. E queremos que isso aconteça no exato momento em que iniciamos uma nova fase na SIC Notícias”, frisa.

O início da nova fase da SIC Notícias começou no início da manhã desta segunda-feira, com um novo site e uma nova app. Às 6h00, estreou um novo logótipo e grafismo de antena, numa emissão especial conduzida por João Moleira e Mónica Martins. Aos fins de semana, a "Edição da Manhã" será apresentada por Cláudio França e por Madalena Lourenço, que se estreia na SIC Notícias.

A SIC Notícias vai ter uma nova grelha com sete edições diárias e com novos espaços informativos. "A estação aposta numa nova dinâmica de pivots, com rostos com destaque para o 'SIC Notícias Manhã' que será apresentado entre as 10h00 e as 13h00 por Marta Atalaya e por Guilherme Simões - que regressa como pivot ao canal que ajudou a fundar em 2001 – e para o 'Jornal do Dia', que Teresa Dimas e Miguel Ribeiro apresentarão todos os dias entre as 18h00 e as 20h00, num espaço em que estão alguns dos comentadores principais do canal, a que se junta agora Sebastião Bugalho, que foi contratado pela SIC e pelo Expresso este verão", resume o canal.

A noite será marcada pela estreia do espaço de comentário de Pedro Nuno Santos, numa entrevista feita por Nelma Serpa Pinto, um dos rostos-âncora do "Jornal da Meia Noite", a par de Rodrigo Pratas. O espaço do antigo ministro integra a "Edição da Noite".

À hora de almoço, Rita Neves conduz o "Jornal SIC Notícias", uma "grande edição que reflete toda a atualidade da manhã". Marisa Caetano Antunes e Sara Tainha assumem o "SIC Notícias Direto", uma "emissão desenhada para acompanhar em tempo real a atualidade do início da tarde", explica o canal.

No "Jogo Aberto", Mariana Fernandes junta-se à equipa da SIC Notícias, como comentadora de desporto, e estará em estúdio com Marco Caneira, Luís Aguilar e o jornalista João Abreu. Já Miguel Prata Roque junta-se a "Linhas Vermelhas", substituindo Pedro Delgado Alves, que transita para a nova aposta da "Edição da Noite", onde dois painéis de frente-a-frente (Daniel Oliveira vs Francisco Mendes da Silva e Pedro Delgado Alves vs José Eduardo Martins) assumem o espaço "Antes pelo Contrário".

Na sexta, dia 13 de outubro, a SIC Notícias preparou emissões especiais do “Expresso da Meia-noite” e do “Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer”, ao vivo no Edifício Impresa.