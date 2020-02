A SIC está a preparar o lançamento de um canal de e-sports e de uma plataforma de streaming. Ao Público, Francisco Pedro Balsemão avançou que está a ser desenvolvido uma plataforma que irá contar com "produção e conteúdos originais".

"Precisamos de produzir mais conteúdos internamente e com parceiros; não faremos tudo sozinhos", explicou o CEO da Impresa. "Sempre que há relevância de conteúdos, as pessoas vão querer consumi-los, seja em linear, free to air ou noutro tipo de plataforma. A TV tem um papel muito importante na agregação de audiências, de relevância social e isso não vai desaparecer. É preciso é complementar o que fazemos actualmente, mantendo a relevância de conteúdos, noutro tipo de plataformas e extravasar o ecrã do televisor", frisou.

"Temos a intenção de construir e lançar novos canais. Queremos diversificar e procurar outro tipo de públicos. Para isso vamos apostar na área de e-sports, que em Portugal ainda não foi explorada. Tencionamos fazer um canal que depois possa viver noutras plataformas, como o online", avançou Francisco Pedro Balsemão, em entrevista ao Público.