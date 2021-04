Simão Oliveira é o grande vencedor do "The Voice Kids". O concorrente da equipa de Fernando Daniel foi o mais votado pelo público na final que decorreu este domingo, dia 18 de abril.

Rita Rocha, Simão Oliveira e Aurora foram os três concorrentes mais votados. Já Mia Benita, da equipa de Carlão, e Maria Inês, da equipa de Marisa Liz, foram os participantes com menos votos.

Depois de ser revelado o top dos mais votados, os três concorrentes voltaram a subir ao palco do "The Voice Kids" para novas atuações, tendo sido abertas novamente as linhas telefónicas para as votações.

Simão Oliveira, o vencedor do programa de talentos da RTP1, conquistou um contrato discográfico com a Universal Music Portugal e vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior, em França.

O jovem de Arouca que conquistou os espectadores

Simão Oliveira tem 14 anos e é natural de Arouca. "Vive com os pais e com a irmã de 8 anos, Rita. Na família gostam todos de cantar e são muito animados, mas ninguém tem o sonho de seguir uma carreira. A mãe trabalha na Câmara Municipal e o pai na Santa Casa. Começou a cantar com quatro anos", recorda a produção do programa.

"Quando começou a ouvir fado, aos 6 anos, apaixonou-se. Quis aí começar a ouvir os temas e fadistas mais antigos e tradicionais", conta o canal.

O jovem frequenta a banda juvenil de Arouca e toca clarinete.