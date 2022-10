O serviço de streaming SkyShowtime é lançado em Portugal esta terça-feira, dia 25 de outubro, "fazendo chegar pela primeira vez os seus conteúdos premium e em exclusivo aos lares portugueses".

"A SkyShowtime reúne o melhor entretenimento produzido pelos mais aclamados estúdios do mundo. Com milhares de horas de entretenimento de qualidade para toda a família, o serviço será o lar de uma vasta seleção das séries e filmes mais aguardados do mundo", destaca a plataforma em comunicado.

O serviço de streaming vai contar com "estreias exclusivas dos filmes mais recentes, séries novas e exclusivas, conteúdos para crianças e para toda a família, e uma imensa galeria de filmes e séries de culto, edições especiais e tudo o que de melhor é produzido pelos estúdios como a Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios e Peacock".

"Top Gun: Maverick","Downton Abbey: A New Era", "Mínimos 2: Ascensão de Gru", "Cantar 2" ou "Belfast" serão alguns dos filmes disponíveis no serviço de streaming. Séries como "Halo", "Star Trek: Strange New Worlds", "American Gigolo", "1883", "Yellowstone", "The Rising", "The Fear Index", "Let The Right One In", "The Offer", "Lei e Ordem" e "The Midwich Cuckoos" também podem ser vistas na plataforma.

"Além disso, a SkyShowtime inclui novas séries de guiões premium, conteúdos para crianças e família e uma seleção de títulos de bibliotecas e conjuntos de caixas icónicos da Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios e Peacock, tudo em streaming num único local. A SkyShowtime também apresentará programação original local, documentários e especiais dos seus mercados", acrescenta o serviço de streaming em comunicado.

Monty Sarhan, CEO da SkyShowtime, sublinha que "a SkyShowtime é o próximo grande serviço de streaming para a Europa": "Estamos entusiasmados por os nossos clientes terem acesso exclusivo às mais recentes séries e estreias de filmes dos nossos estúdios icónicos e de renome mundial. Esperamos partilhar mais detalhes sobre as datas de lançamento para os nossos outros mercados e levar a SkyShowtime a ainda mais pessoas em toda a Europa".

"Estamos muito felizes por anunciar o lançamento da SkyShowtime em Portugal, e por os nossos consumidores passarem a ter acesso imediato aos nossos conteúdos premium, produzidos pelos mais aclamados estúdios, a um preço imbatível", remata a General Manager Regional da SkyShowtime para a Europa do Sul, Raquel Berzosa.

O serviço estará disponível diretamente para o consumidor através da aplicação SkyShowtime em dispositivos Apple iOS, tvOS, Android e através do site oficial. A mensalidade do serviço é de 4,99 euros, mas os clientes que subscreverem a plataforma até 6 de dezembro terão um desconto de 50% na assinatura mensal aplicado enquanto continuarem a usar o serviço.