Disney e Warner Bros. Discovery vão lançar um pacote de streaming que combinará as plataformas Disney+, Hulu e MAX (antiga HBO Max), um passo que constitui um indício da tendência de consolidação do setor altamente competitivo.

Os dois grupos explicaram em comunicado conjunto que esta nova fórmula estará disponível apenas nos EUA a partir deste verão, sem revelar detalhes sobre a data exata. Segunda a imprensa norte-americana, os planos preveem a disponibilidade de versões sem e com publicidade.

No final de 2023, a Disney adquiriu completamente a Hulu, que era essencialmente uma 'joint venture' com a 21st Century Fox e a Time Warner (que era uma subsidiária da AT&T) e NBCUniversal (parte da Comcast).

No final de março, para simplificar a utilização dos subscritores, disponibilizou o acesso à Hulu no Disney+, embora os dois serviços anteriormente operassem separadamente.

As empresas gigantes do setor procuram competir com a Netflix, que foi a primeira a obter a rentabilidade.

A Disney comprou muitos dos ativos da 21st Century Fox em 2019 e a Discovery adquiriu a Warner Media da AT&T em 2022 para formar a Warner Bros..

A parceria anunciada reúne as principais plataformas que competem com a Netflix pela liderança no segmento de streaming.

A Paramount+ (Paramount Global) e Peacock (NBC Universal), cuja versão portuguesa é a SkyShowtime, são empresas menores neste setor, enquanto Amazon Prime Video e Apple TV+ são apenas duas pequenas componentes das gigantes da tecnologia.

No início de fevereiro, Disney, Warner Bros. Discovery e Fox anunciaram o lançamento de um pacote de streaming no outono que fornecerá o seu conteúdo mais importante.

A Disney confirmou na terça-feira, durante o anúncio dos seus resultados trimestrais, que a sua atividade de streaming atingiu a rentabilidade pela primeira vez.