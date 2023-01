Mais de 15 anos depois, Sofia Ribeiro decidiu sair da TVI e juntar-se à SIC. A atriz foi apresentada no canal esta quarta-feira, dia 4 de janeiro, no programa "Casa Feliz", de João Baião e Diana Chaves.

Nas redes sociais, Sofia Ribeiro agradeceu à estação de Queluz de Baixo. "15 anos depois, mudo de casa. E fui muito feliz na casa que me viu crescer. Na TVI", começou por frisar na sua conta no Instagram.

"Foi lá que dei os primeiros passo como atriz e foi lá também que vivi muitos dos momentos mais importantes e marcantes da minha vida. Não consigo não me comover enquanto escrevo... Porque não me esqueço, nem nunca me esquecerei de quem me apoiou, acreditou em mim e me deu espaço para caminhar", confessou.

"Não sei se foi um adeus se um até já... Quem sabe o dia de amanhã?! Sei apenas que nesta vida tudo muda e também eu pela primeira vez em muito tempo, senti vontade e decidi mudar. Vontade de me desafiar", rematou.